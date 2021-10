Tripla assenza, non ci saranno per Milan-Torino: l’annuncio del mister

Domani torna la Serie A con Torino-Genoa. Il Milan guarda con interesse al match visto che dopo il Bologna affronterà i Granata di Ivan Juric. Il punto sugli infortunati

E’ già tempo di Serie A. Fra poco più di ventiquattro ore avrà inizio il nono turno del massimo campionato italiano, che vedrà il Milan impegnato al Dall’Ara. I rossonero sfideranno sabato, alle ore 20.45, il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

La giornata, però, avrà inizio domani con Torino-Genoa. Un match che interessa da vicino i rossoneri visto che martedì, nel turno infrasettimanale, ci sarà la sfida ai Granata di Ivan Juric.

Il tecnico croato – intervenuto in conferenza stampa – ha fatto il punto sulla sua squadra. Ormai pienamente recuperato Andrea Belotti. L’attaccante, alle prese con un rinnovo sempre più complicato, potrebbe giocare titolare già domani: Ci sto pensando. L’altro giorno ha fatto bene, non riesce a ripetere scatti in continuazione, ha bisogno di pause, ma sta meglio e sta diventando un’opzione seria dall’inizio e dopo. Importante che trovi continuità e non si faccia male”. Ci sarà dunque anche con il Milan, così come Praet e Singo: “Stanno bene, sono disponibili”.

Tripla assenza

Chi non sarà presente nel match di San Siro sono invece Pjaca e Verdi– “Continuano col recupero, non è a breve. Non ci saranno né col Milan né dopo con la Samp”.

Chi ci sarà e avrà tanta voglia di mettersi in mostra in quello che potrebbe presto diventare il suo stadio è Tommaso Pobega, che con l’infortunio di Mandragora, avrà un ruolo sempre più da protagonista.