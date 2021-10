Milan, rinnovo alle porte: fissato incontro con l’agente

Il Milan è proiettato ai rinnovi di contratto dei suoi giocatori più preziosi: fissato l’incontro con l’agente per il prolungamento del classe 1999

Quello di Saelemaekers è stato un rinnovo inaspettato per tutto l’ambiente rossonero. Il belga ha prolungato il suo contratto sino al 2026, e il Milan è intenzionato a seguire lo stesso iter con i giocatori più importanti della sua rosa. Nelle prossime settimane potrebbe toccare a un altro rossonero.

Maldini e Massara non vogliono più inciampare in quanto successo con Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu. Adesso, la strategia ben identificata è quella di discutere i rinnovi già con due anni, o massimo uno, di anticipo. La stessa difficoltà si sta riscontrando con i contratti di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, che sembra siano più fuori che dentro al progetto futuro del Milan.

Discutere i rinnovi in netto anticipo significherebbe evitare grane future e quasi allo scadere del termine ultimo; un modo per evitare bracci di ferro spietati con gli agenti e la possibilità di perdere a parametro zero i giocatori più pregiati. Ebbene, dopo quello di Alexis Saelemaekers, il Milan è già proiettato ai rinnovi di altri giocatori essenziali alla rosa di Pioli, e che per le grandi prestazioni sono già nel mirino di top club europei.

Si tratta di Theo Hernandez, Rafael Leao e Ismael e Bennacer. Riguardo al portoghese ci arrivano novità molto importanti.

Il collega Nicolò Schira riporta una notizia assolutamente rilevante riguardo al gioiello rossonero, Rafael Leao. L’esterno portoghese sta mostrando grandi cose questa stagione e il Milan è già pronto a blindarlo come fatto con Alexis. Schira afferma sul suo canale Twitter, che Maldini e Massara hanno fissato un incontro con Jorge Mendes, manager del giocatore, per discutere il rinnovo di contratto.

Il summit avverrà nelle prossime settimane e si spera abbia esito positivo. Il contratto di Rafa con il Milan è attualmente in scadenza nel 2024. L’idea della dirigenza rossonera è quella di prolungarlo per altri due anni, e quindi sino al 2026. E chissà, molto probabilmente verrà garantito al talento portoghese un sostanziale aumento dell’ingaggio. Attualmente, Leao percepisce 1,4 milioni di euro netti a stagione.

Scheduled a meeting in the next weeks between #ACMilan and #Leao’s agent (Jorge Mendes) to open talks on his contract extension. His contract currently expires in 2024, but Rossoneri are considering to extend it to 2026. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 21, 2021