Nuovo stadio, l’Assessore smorza l’entusiasmo: “Non esiste alcun progetto”

L’Assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi, ha parlato in un’intervista della situazione inerente al progetto del nuovo stadio

Non si placano le discussioni e le polemiche su uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane, vale a dire il nuovo stadio di Milano per Milan e Inter.

Diversi protagonisti hanno parlato nei giorni precedenti. Oggi è toccato all’Assessore all’Urbanistica del capoluogo lombardo, vale a dire Giancarlo Tancredi, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera riportata questa mattina dal quotidiano parlando proprio della questione stadio.

Tancredi: “Al momento solo uno studio”

Non lasciano presagire nulla di positivo le parole di Giancarlo Tancredi, che esordisce così: “Al momento non è stata presa alcuna decisione. Se e quando verrà presa, mi aspetto un progetto di altissimo livello. In questi giorni c’è solamente una fase di studio, nessun progetto”.

Non manda dunque segnali buoni l’Assessore all’Urbanistica della città di Milano, che conclude così il suo discorso: “L’idea comunque mi piace, è interessante in particolare la visione complessiva e la riqualificazione di una zona in cui sono presenti diverse realtà”.