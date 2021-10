Calciomercato Milan, doppia sfida all’Inter: derby per due attaccanti

Il Milan e l’Inter si contenderanno a giugno due centravanti, in una sorta di doppio derby incrociato per rinforzarsi.

Ormai non è più un segreto. Il Milan in vista della prossima stagione lavorerà per cercare di ringiovanire il reparto attaccanti. L’obiettivo è una nuova prima punta di maggior prospettiva.

Con Ibrahimovic ormai 40enne e Giroud non proprio in età verde, il Milan vuole inserire forze fresche in rosa. Dunque l’obiettivo è un centravanti più giovane anagraficamente, ma con la giusta qualità e mentalità per imporsi nell’immediato.

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, il Milan ha già in testa due nomi ben precisi. Ma non sarà facile raggiungere entrambi, vista la concorrenza in particolare di una rivale. Ovvero i concittadini dell’Inter, anche loro a caccia di nuovi attaccanti.

Lucca e Belotti nel mirino di Milan ed Inter

Il primo profilo che fa impazzire le milanesi, ma non solo, è quello di Lorenzo Lucca. Il suo nome è sulla bocca di tutti, dopo gli exploit sia con la maglia del Pisa che con quella dell’Italia Under 21. Un talento puro sbocciato improvvisamente e con numeri incredibili.

Il Milan lo segue da tempo, ma l’Inter si è inserita di recente sulle sue tracce. I due club meneghini sono in buona compagnia: anche Juventus, Napoli e Fiorentina hanno mosso i primi passi, ma i ben informati parlano di derby milanese per il futuro di Lucca.

A frenare tali rumors c’ha pensato però il suo agente: “E’ solo da 12 mesi che Lorenzo gioca davvero a calcio. E’ prematuro accostarlo a Milan, Inter, Juve o Real. Deve crescere e continuare il suo percorso”. Ma a giugno sarà sicuramente un profilo molto ricercato.

L’altro nome intrigante è quello di Andrea Belotti. Un centravanti meno giovane e da rilanciare, che però piace sia a Milan che Inter. Soprattutto per una particolarità: il ‘Gallo’ si svincola a fine stagione dal Torino e potrà essere ingaggiato a costo zero.

Duello tutto da vivere per ottenere il sì di Belotti. Anche se il Milan di recente ha anche pensato di anticipare il suo acquisto a gennaio prossimo; se le condizioni di Ibra e Giroud non dovessero essere confortanti, Paolo Maldini potrebbe lavorare per portare il 9 granata immediatamente a Milanello, pagando una cifra simbolica al Toro.