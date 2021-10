Milan, ancora Ligue 1 | Sfida alla Juve per il talento!

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non ci sarebbero soltanto i bianconeri sul giovane centrocampista del Rennes. Il ragazzo è seguito anche dai rossoneri.

Il mercato dei rossoneri è sempre attivo e continuano ad arrivare notizie in tal senso. Tra i profili che piacciono a Maldini e Massara se ne aggiunge un altro, che arriva come al solito dalla Ligue 1.

Il campionato francese continua a sfornare talenti a ripetizione. Sui giovani di grande prospettiva, provenienti dal campionato transalpino, non ci sono soltanto gli occhi del Milan (sempre attento da questo punto di vista), anche quelli di altri club di Serie A, che possono rappresentare una difficile concorrenza su questo fertile mercato.

Nella giornata di ieri il quotidiano Tuttosport riportava dell’interesse della Juventus per il talento del Rennes, Lesley Ugochukwu, che quest’anno è esploso con il club francese e che il The Guardian ha inserito nella lista dei migliori giovani. I bianconeri vorrebbero svecchiare e rinnovare il centrocampo, cercando di cedere giocatori che non rientrano più nel progetto, per ragioni economiche e tecniche, come ad esempio il gallese Aaron Ramsey.

Leggi anche:

Milan e Juventus su Ugochukwu

Allegri vuole un altro centrocampista di livello, e nella lista dei candidati figura anche il classe 2004 del Rennes (anche se l’obiettivo principale rimane (Tchouameni del Monaco). Calciomercato.com riporta che sulle tracce di Ugochukwu ci sarebbe anche il Milan, che sta osservando da vicino il giocatore. Il ragazzo compirà 18 a marzo ma nonostante la giovanissima età ha già collezionato 7 presenze in Ligue 1 e 2 in Conference League.

Ugochuckwu è un centrocampista con caratteristiche difensive: un mediano che all’occorrenza può giocare anche come centrale dietro, e dotato di una fisicità importantissima: ben 188 centimetri. E’ noto come da qualche anno il club rossonero abbia virato su questi giovani talenti francesi, in grado di abbinare qualità e fisicità già in giovane età.