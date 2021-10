Sportmediaset – Kessie verso la panchina, Ibra e Romagnoli dal 1′

L’ivoriano ha lavorato a parte nella giornata di ieri e non è al meglio. In attacco può essere la prima di Ibra da titolare, mentre Romagnoli farà riposare Kjaer.

Nell’edizione odierna di Sportmediaset su Italia Uno, il giornalista Claudio Raimondi ha fatto il punto in casa Milan in vista della trasferta di domani sera al Dall’Ara con il Bologna.

Raimondi ha spiegato quali sono le condizioni dei protagonisti rossoneri e i vari ballottaggi per il match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Franck Kessie è stato recuperato ma solo in parte. L’ivoriano dovrebbe partire con molta probabilità dalla panchina, per lasciare ancora spazio alla coppia Tonali-Bennacer in mezzo al campo. In difesa potrebbe riposare Kjaer dopo la fatica europea, con Romagnoli pronto a partire ancora titolare nonostante la prova opaca dello scorso week end contro il Verona. Davanti sarà la prima da titolare per Zlatan Ibrahimovic in questo complicato inizio di stagione per lo svedese, con Olivier Giroud pronto alla staffetta nel secondo tempo: anche l’ex Chelsea ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Leggi anche:

Rebic non è ancora al meglio. Il croato non è andato in Portogallo per il problema alla caviglia e con ogni probabilità salterà anche la sfida di domani, per poter poi tornare disponibile martedì prossimo contro il Torino di Juric. Stefano Pioli ha poi un altro dubbio in vista di domani: il ballottaggio più importante è infatti quello fra Krunic e Daniel Maldini per il posto sulla trequarti. Brahim Diaz infatti , così come Theo Hernandez, restano indisponibili causa Covid. Anche se i due dovessero negativizzarsi in extremis, non avrebbero allenamenti alle spalle. Al posto del francese dovrebbe essere confermato Ballo-Touré, anche se fino ad ora l’ex Monaco non ha affatto convinto.