Milan, Rebic ancora in dubbio. E Pioli pensa al tridente “meraviglia”

Ante Rebic non ancora al meglio dopo l’infortunio alla caviglia. Ma se dovesse recuperare potrebbe dare una soluzione in più a Pioli.

Diversi i dubbi di formazione per il Milan in vista della sfida di domani contro il Bologna. Nella conferenza stampa odierna delle ore 14 il tecnico Stefano Pioli chiarirà pubblicamente alcuni punti.

Uno dei maggiori crucci riguarda la condizione di Ante Rebic. Il croato ieri si è allenato sul campo, ma a livello individuale, ancora non rientrando pienamente in gruppo. Oggi la risposta definitiva: se si aggregherà ai compagni otterrà presumibilmente la convocazione, altrimenti il rientro slitterà al match contro il Torino.

Rebic ha accusato una lieve distorsione alla caviglia nel match contro il Verona. Nulla di serio, ma il dolore ha rallentato il ritorno in campo del classe ’93, che comunque scalpita e proverà a recuperare in tempo per domani.

Leggi anche:

Pazza idea: Rebic con Leao e Ibrahimovic dal 1′

Intanto, secondo ciò che riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli attende e studia le possibili soluzioni di formazione. Qualcosa cambierà certamente rispetto alla gara di Oporto, anche per il rientro di Kessie a centrocampo e quello eventuale del già citato Rebic.

Il tecnico del Milan starebbe pensando anche ad una svolta molto offensiva e qualitativa in attacco. Visto che mancherà ancora Brahim Diaz, fermato dalla positività confermata al Covid-19, Pioli avrebbe in mente di spostare Rafael Leao sulla trequarti centrale, come una sorta di seconda punta.

Il portoghese sarebbe preferito a Krunic (bocciato contro il Porto) e giocherebbe alle spalle di Ibrahimovic, con l’inserimento di Rebic come esterno sinistro. Una sorta di tridente ‘meraviglia’, molto tecnico e offensivo, che possa consentire al Milan di essere maggiormente pericoloso e comandare l’azione contro un Bologna compatto e votato al non prenderle.

Da quando Ibra è sbarcato a Milanello per la seconda volta, mai è stato schierato dal 1′ minuto con Leao e Rebic. E’ successo qualche volta a gara in corso, ma l’esperimento potrebbe essere ripetuto accettando i rischi. E se a questi tre si aggiungesse il redivivo Castillejo sarebbe un Milan mai così a trazione anteriore.