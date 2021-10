Bennacer: “Contento per il gol. Domani vedremo gli altri scontri diretti”

Le parole di Ismael Bennacer al termine di Bologna-Milan. L’algerino ha segnato la rete del 2-3 in un momento molto delicato del match

Un Milan sicuramente non al top porta a casa tre punti fondamentali per il suo cammino in campionato. Serviva riscattarsi dopo la Champions e i ragazzi di Pioli lo hanno fatto.

Dopo il doppio vantaggio iniziale e con gli emiliani in inferiorità numerica, i rossoneri hanno staccato la spina nella ripresa e si sono fatti riprendere dal Bologna. A risolverla ci ha pensato Ismael Bennacer al minuto 84, con una saetta dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Skorupski.

Leggi anche:

Le parole a fine gara di Ismael Bennacer

Così il numero 4 rossonero al termine della partita: “Sono contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra. Non segno tanto, è il mio secondo gol, peraltro sempre contro il Bologna. Siamo entrati male in campo nella ripresa, poi abbiamo ripreso a giocare.”

Continua l’analisi di Bennacer: “E’ stato più facile perché loro erano in 9, ma la cosa più importante era vincere. Abbiamo diversi giocatori fuori, ma anche senza di loro puntiamo sempre ai tre punti. Siamo solo alla nona giornata, abbiamo una nuova gara fra tre giorni. Dobbiamo recuperare, e non nascondo che domani vedremo gli altri scontri diretti”.