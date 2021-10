Bologna-Milan, la classifica di Serie A aggiornata in tempo reale

0-1 per il Milan allo Stadio Dall’Ara. I rossoneri, momentaneamente, ritrovano la testa della classifica piazzandosi al primo posto.

Il Milan è attualmente impegnato in una trasferta ostica contro il Bologna di Sinisa Mihalovic. Con una vittoria, i rossoneri potrebbero ritrovare la testa della classifica, ma non è un impresa così semplice ottenere il successo in un campo difficile come il Dall’Ara di Bologna.

Momentaneamente, però, il Milan è in vantaggio sui rossoblu per 1-0, grazie al gol di uno strepitoso Leao. E torna quindi comandare la classifica di Serie A da capolista.

Di seguito la classifica aggiornata in tempo reale: