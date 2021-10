Moviola Bologna-Milan: gli episodi arbitrali della partita di Serie A

Gli episodi da moviola di Bologna-Milan, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45

Allo Stadio dall’Ara di Bologna, il Milan sfida la formazione di Mihalovic. Una gara tosta per continuare a rimanere aggrappati al primo posto della classifica. Con una vittoria, infatti, i rossoneri potrebbero tornare capolisti di Serie A, almeno momentaneamente, in attesa della gara del Napoli in programma domani.

Ma non c’è da sottovalutare il Bologna guidato dell’ex Milan Sinisa Mihalovic. La squadra rossoblu ha dimostrato in questo campionato di potersela giocare anche con le big. Stefano Pioli dovrà tentare quindi il tutto per tutto per conquistare i tre punti, cercando di far fronte alle innumerevoli assenze date da infortuni e Covid.

Di seguito analizzeremo gli episodi da moviola che si registreranno man mano durante la gara.

In aggiornamento