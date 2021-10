Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Castillejo e Ibra dal primo minuto

Nona giornata di Serie A: i rossoneri sono ospiti del Bologna al Dall’ara. Ecco le formazioni ufficiali del match in programma alle 20:45.

Tutto pronto per la sfida di stasera fra Bologna e Milan, valida per la nona giornata di Serie A. I rossoneri cercano l’ottavo successo in campionato e la vetta momentanea, sperando in un passo falso del Napoli domani.

Confermate le sensazioni della vigilia. Sarà Zlatan Ibrahimovic a guidare l’attacco dei rossoneri, per la prima volta in questa stagione. Davanti alla difesa la coppa Tonali-Bennacer e sulla trequarti Krunic. Dal primo minuto anche Castillejo, dopo l’ottimo secondo tempo col Verona. Poche sorprese per il Bologna di Mihajlovic: ce la fa Dominguez.

Bologna-Milan: le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli