Bologna-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Bologna-Milan in campo al Dall’Ara alle 20.45 di sabato 23 ottobre per la 9.a giornata di Serie A. Ecco dove vedere la partita in streaming e in diretta tv

Obiettivo tre punti e primo posto (provvisorio) per il Milan atteso dal Bologna nel match serale del sabato del programma della 9.a giornata di Serie A che precede il turno infrasettimanale di fine ottobre.

A quattro giorni dal ko in Champions League contro il Porto i rossoneri proveranno a riscattarsi su un campo che, nelle recenti stagioni, si è rivelato terra di conquista per il Milan vincitore di 5 degli ultimi 6 precedenti disputati al Dall’Ara. L’ultima vittoria lo scorso gennaio con l’1-2 deciso dai gol di Rebic e Kessie su rigore.

Pioli affronterà la ex squadra con l’ormai cronica emergenza. Alla lista degli indisponibili che comprende Maignan, Hernandez, Diaz, Florenzi, Messias e Rebic si è aggiunto, infatti, anche Kessie assente per i postumi di una sindrome influenzale. Probabile la partenza da titolare di Ibrahimovic supportato da Leao, Krunic e da Castillejo, in fiducia dopo la bella prova, da subentrato, di sabato scorso contro il Verona.

Bologna-Milan, dove vederla in streaming e diretta tv

Alla stregua di Milan-Verona della scorsa settimana, anche Bologna-Milan sarà visibile in simulcast su Dazn e Sky. Gli abbonati a quest’ultima potranno vedere la sfida del Dall’Ara su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e sul DTT (canali 473; 483) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Al termine, highlights e commenti in studio con Alessandro Bonan e i suoi ospiti. Per gli abbonati a Sky, diretta streaming disponibile su Sky Go. In alternativa c’è Now Tv.

Come tutte le partite della 9.a giornata, anche Bologna-Milan sarà trasmessa da Dazn in streaming tramite l’applicazione disponibile smart tv, smartphone, tablet o altri device come Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e Playstation. Dazn è visibile anche da pc sul sito di riferimento.

Bologna-Milan sarà l’ultima partita di ottobre dei rossoneri visibile su Sky. Le successive tre con Torino, Roma e Inter saranno un’esclusiva di Dazn mentre il match di Champions con il Porto andrà in diretta streaming su Amazon Prime.