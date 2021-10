Bologna-Milan: si va verso i 20mila spettatori

Al Dall’Ara si attendono circa 20mila spettatori per la sfida di stasera, in programma alle ore 20:45, fra la squadra di Mihajlovic e quello a di Pioli.

Questa sera i rossoneri sono impegnati al Dall’Ara contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù vengono da una miniserie positiva, avendo ottenuto 4 punti nelle ultime due partite.

Nell’ultima uscita casalinga è arrivata la netta vittoria sulla Lazio di Sarri per 3-0, mentre domenica scorsa un buon pari sul campo dell’Udinese. I friulani hanno raggiunto il pareggio fra le proteste degli emiliani, che non sono riusciti a portare a casa il successo nonostante la superiorità numerica. I tifosi sono quindi molto carichi per la sfida di oggi, contro un avversario di livello come i rossoneri, che ritrovano Ibrahimovic dal primo minuto.

Leggi anche:

Sono addirittura quattro invece i successi di fila per il Milan che in campionato, al contrario della Champions, sta facendo un percorso impeccabile. I tifosi del Diavolo sono quindi entusiasti della situazione e non hanno intenzione di lasciare i ragazzi di Stefano Pioli soli in questo momento. Il match è in programma alle 20:45 ed è valido per la nona giornata di Serie A. Secondo gli ultimi aggiornamenti si parla di un totale di circa 20mila spettatori a Bologna. Una bella cornice di pubblico per una gara che si preannuncia entusiasmante.