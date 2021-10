Infortunio muscolare, comunicato ufficiale: salta Milan-Torino

Cristian Ansaldi non giocherà Milan-Torino di martedì prossimo. Il terzino argentino si è infortunato nel corso del match contro il Genoa. per lui un problema al bicipite femorale

Tutto confermato, Cristian Ansaldi non giocherà Milan-Torino di martedì prossimo. Il calciatore argentino, infortunatosi nel match di ieri,c contro il Genoa, dopo aver fornito l’assist per Sanabria, sarà costretto a saltare la sfida di San Siro.

“I primi accertamenti eseguiti in data odierna sul calciatore Cristian Ansaldi – si legge sul sito ufficiale del Torino -, hanno evidenziato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia destra che verrà ulteriormente approfondito nella giornata di lunedì“.

Salterà certamente le prossime due partite ma potrebbe rivedersi anche dopo la sosta. Ansaldi sarà dunque out al pari di Mandragora, che ne avrà per un bel po’, Pjaca e Verdi. Un poker di assenti importante ma la rosa a disposizione di Ivan Juric, quest’anno, è davvero importante e riuscirà a mandare in campo un undici più che competitivo.

Leggi anche:

Il punto sul Milan

Sono certamente molti di più gli infortunati in casa Milan. La speranza di mister Pioli è di riabbracciare Theo Hernandez, ma serve un tampone negativo, così come per Brahim Diaz.

Chi potrebbe esserci, degli assenti di stasera, è Ante Rebic, che ha ancora dolore alla caviglia ma è tornato ad allenarsi, in parte sul campo. Bisognerà chiaramente capire se domani sarà in campo. Potrebbe esserci anche Franck Kessie dopo la febbre che lo ha messo ko.