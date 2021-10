Diretta Live Bologna-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la nona giornata del campionato Serie A 2020/2021.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE DI BOLOGNA-MILAN

Serie A, Bologna-Milan: la cronaca della partita

28′ – Hickey da buona posizione non calcia bene col sinistro, non inquadra la porta. Interessante occasione per i padroni di casa.

27′ – Colpo di testa debole di Ibrahimovic, Skorupski para senza affanni.

23′ – Punizione potente di Ibrahimovic, la barriera si oppone.

20′ – ESPULSO SOUMAORO. Valeri sicuro della decisione: fallo da ultimo uomo su Krunic e chiara occasione da gol a suo avviso. Il VAR controlla e conferma.

16′ – GOL MILAN! LEAO! Da posizione defilata il portoghese calcia di sinistro, la deviazione di Medel beffa Skorupski.

15′ – Rafael Leao di sinistro dall’interno dell’area manda altissimo.

13′ – Occasione Bologna. Corner, uscita non buona di Tatarusanu e Arnautovic di testa manca il bersaglio.

10′ – Gara equilibrata.

6′ – Conclusione di destro di Hickey dalla distanza, Tatarusanu para senza problemi. Reazione rossoblu negli ultimi minuti.

4′ – Bologna pericoloso, cross di Hickey respinto di testa da Tomori, poi la palla arriva a De Silvestri che prova un tiro col destro da dentro l’area ma viene murato.

3′ – I rossoneri hanno iniziato con buon ritmo.

1′ – È cominciata la sfida allo stadio Renato Dall’Ara!

Alle 20:45 l’arbitro Valeri fischierà l’inizio della partita.

Leggi anche -> Bologna-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Bologna-Milan: le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Domínguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautović. A disp.: Bardi, Molla; Binks, Mbaye; Schouten, Vignato; Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, van Hooijdonk. All.: Mihajlović.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunić, Leão; Ibrahimović. A disp.: Jungdal, Mirante; Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bakayoko, Saelemaekers; Giroud, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Valeri di Roma.

La presentazione del match Bologna-Milan

Dopo la deludente sconfitta in Champions League contro il Porto, il Milan vuole tornare a vincere e proseguire la striscia vincente in campionato. Conquistare i 3 punti a Bologna significherebbe portarsi in testa alla classifica in attesa di Roma-Napoli. Considerando che c’è anche Inter-Juventus domani, si possono guadagnare punti importanti nella corsa Scudetto/Champions League.

Pioli anche allo stadio Renato Dall’Ara deve fare i conti con le assenze. Mancano nove giocatori nella lista dei convocati: Maignan, Theo Hernandez, Florenzi, Kessie, Brahim Diaz, Rebic, Messias, Pellegri e Plizzari. Il mister rossonero non è abituato a piangersi addosso, esige il massimo da chi andrà in campo. Da segnalare il ritorno di Castillejo e, soprattutto, di Ibrahimovic nella formazione titolare.

Mihajlovic ha solo Bonifazi e Kingsley fuori, il resto dell’organico è a disposizione. La squadra emiliana in questo campionato ha già fermato Atalanta (0-0) e Lazio (3-0), quindi punterà a fare lo stesso contro il Diavolo. L’allenatore serbo si aspetta tanto dai suoi calciatori di fronte al pubblico bolognese.