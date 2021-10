Mihajlovic cerca la prima gioia: il bilancio contro il Milan

L’ex allenatore del Milan, che oggi sfiderà i rossoneri col suo Bologna, non ha mai vinto da allenatore contro il Diavolo.

Questa sera Sinisa Mihajlovic si ritroverà di fronte ad un bel po’ di amarcord personale. Il tecnico del Bologna affronterà infatti il Milan, squadra che ha guidato in passato con risultati non così esaltanti.

Inoltre Miha riabbraccerà l’amico Zlatan Ibrahimovic, presumibilmente in campo stasera al Dall’Ara. I due sono molto legati, ma non si incrociano ufficialmente dalla serata sul palco del Festival di Sanremo a marzo scorso.

Un incrocio intrigante quello tra Mihajlovic e il collega Stefano Pioli. I due in passato si sono seduti sulla panchina opposta: come detto Sinisa ha allenato il Milan nella stagione 2015-2016, mentre l’attuale allenatore rossonero è stato guida tecnica del Bologna dal 2011 al 2014.

Mihajlovic mai vincente contro il Milan da allenatore

Il serbo con il Bologna cerca la prima gioia in carriera contro il Milan. Nonostante abbia ormai una grande esperienza da allenatore in Serie A, Mihajlovic finora non è mai riuscito a superare i rossoneri con le sue squadre.

Il bilancio parla chiaro: fin dal 2008, quando esordì da primo allenatore proprio alla guida del Bologna, Miha non ha mai battuto il Diavolo. Per lui in 16 incroci ufficiali sulle varie panchine, sono giunti solo 5 pareggi e 11 sconfitte.

Nell’ultimo precedente in Serie A, il suo Bologna è stato superato dal Milan in casa per 2-1, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato 2020-2021. Mihajlovic non ottiene punti contro i rossoneri dal novembre 2017, quando da allenatore del Torino riuscì a fermare il Milan a San Siro sullo 0-0.

Ben diverso il bilancio di Stefano Pioli contro il Bologna. Il tecnico emiliano, contro la sua ex società, ha conquistato in carriera 12 successi, 3 pareggi e solo due sconfitte. E di certo vuole incrementare stasera il suo bottino positivo.