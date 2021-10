Transfermarkt – Tomori nella Top 11 dei più cresciuti per valore di mercato

Il difensore del Milan continua ad ottenere consensi, anche a livello di valutazione e di mercato, come confermato oggi.

Senza alcun dubbio, uno dei colpi di mercato maggiormente azzeccati dal Milan negli ultimi anni è quello che ha portato Fikayo Tomori ad indossare il rossonero. Il suo approdo dal Chelsea ha letteralmente blindato la difesa di mister Pioli.

Il Milan lo ha preso in prestito a gennaio 2021, per poi riscattarlo a titolo definitivo a furor di popolo in estate. Costo intorno ai 28-29 milioni di euro per l’operazione Tomori, che si sta confermando uno dei difensori centrali più forti e pronti della Serie A.

Non a caso, il portale Transfermarkt.it, ha inserito Tomori tra i calciatori in Europa che hanno alzato maggiormente il livello delle loro prestazioni. Situazione che influisce anche sul valore di calciomercato.

Tomori, crescita esponenziale: vale 12 milioni in più

Il noto sito web che si occupa di numeri, statistiche e valori economici nel calcio ha redatto oggi la Top-11 dei calciatori che hanno maggiormente accresciuto il proprio costo di cartellino nell’ultimo mese.

Impossibile non inserire Tomori, che secondo Transfermarkt ha oggi una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, frutto di una maggiorazione di 12 milioni rispetto al valore del mese scorso. Un calcolo che si basa sul livello delle sue prestazioni e sui dati raccolti nelle ultime settimane.

Presente nella formazione tipo anche un altro calciatore di Serie A, il terzino romanista Matias Vina (ex obiettivo del Milan). L’uruguayano ha meritato una crescita di 7 milioni di euro nel mese di ottobre. In lista anche campioni internazionali del calibro di Haaland, Grealish e del giovanissimo Gavi, classe 2004 del Barcellona considerato il ‘nuovo Iniesta’.