Calciomercato Milan, il club vuole trattenere il bomber: ultimo tentativo

Secondo quanto riporta Tuttosport, i granata non si sono arresi all’idea di convincere il proprio bomber a rimanere a Torino. Società e tifosi continuano a corteggiarlo.

Al contrario di quelli della Fiorentina con Vlahovic, i tifosi del Torino non hanno assolutamente fischiato il loro bomber. Anzi per il Gallo sono arrivati solo applausi contro il Genoa.

Il futuro di Andrea Belotti rimane molto incerto. Nella sfida di Venerdì contro il Grifone i sostenitori del Toro hanno alzato cori per il loro capitano, subentrato nella ripresa, nonostante l’attaccante non abbia accettato il prolungamento fino ad ora. E non solo i tifosi sperano che resti. Queste sono state le parole del tecnico Ivan Juric al termine della partita vinta: “Belotti mi è di nuovo sembrato quello di tre stagioni fa”. Il quotidiano Tuttosport dedica uno spazio importante alla questione Belotti e riferisce che il Torino farà di tutto per provare a convincere il proprio centravanti a firmare il rinnovo.

Il Torino non molla Belotti

E’ cosa ormai nota che il Gallo abbia il contratto in scadenza il prossimo giugno, così come è noto che il giocatore abbia momentaneamente rifiutato la proposta del presidente Cairo di 3,3 milioni netti all’anno (più 1 milione di premio alla firma). Secondo Tuttosport il patron dei granata ha intenzione di fare un nuovo tentativo nelle prossime settimane, con la speranza di riuscire alla fine a trattenere Belotti.

Su di lui rimane forte l’interesse del Milan, che sta ovviamente pensando a sostituire il 40 enne Zlatan Ibrahimovic per le prossime stagione. L’opportunità di arrivare a un giocatore come lui a parametro zero è troppo intrigante per non provarci nemmeno, ma oltre al ritorno del Toro si dovrà battere anche la concorrenza, che si ipotizza molto ampia.