Calciomercato Milan, dalla Spagna: Juventus in vantaggio per l’attaccante

Un attaccante seguito dal Milan piace tanto anche alla Juventus, che sembra in vantaggio.

Considerando le situazioni contrattuali di Zlatan Ibrahimovic e Pietro Pellegri, è possibile che il club rossonero nell’estate 2022 faccia qualche mossa in attacco. Lo svedese andrà per i 41 anni e l’ex Genoa finora ha avuto poco spazio.

Il Milan dovrà valutare anche cosa fare con Lorenzo Colombo, che sta facendo molto bene in prestito in Serie B con la SPAL. Il centravanti di Vimercate vorrà fare il salto in Serie A se la stagione attuale dovesse concludersi positivamente. Da capire se sarà il Diavolo a dargli l’occasione oppure se ci sarà una nuova cessione, in prestito o a titolo definitivo.

Leggi anche:

Mercato Milan, Juventus in pole per Lucca?

A proposito di Serie B, c’è un attaccante che sta catturando l’attenzione di tutte le maggiori squadre italiane e anche di alcune società straniere. Si tratta di Lorenzo Lucca, 21enne che milita nel Pisa. Sono 6 gol realizzati in 8 partite di campionato. Se il trend dovesse continuare ad essere simile, sicuramente nella prossima stagione approderà in Serie A.

Milan, Inter e Juventus sono i club italiani maggiormente interessati al giocatore. Secondo quanto rivelato in Spagna dal portale web Todofichajes.com, in pole position ci sarebbe la Juve. L’obiettivo del club bianconero è quello di chiudere l’ingaggio di Lucca già durante questo inverno, così da non dover partecipare ad eventuali aste la prossima estate. Il piano prevede di lasciare il ragazzo in prestito a Pisa fino al termine della stagione.

I contatti tra la dirigenza juventina e quella toscana sono già partiti. Vedremo se la trattativa decollerà nelle prossime settimane e se il Milan farà le proprie mosse.