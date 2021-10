Dalla Germania – Via a zero dall’Eintracht: Milan sul giapponese!

La stampa estera parla dell’interesse dei rossoneri per il trequartista che gioca in Bundesliga. Maldini può sfruttare i buoni rapporti con il club dopo la trattativa Hauge.

L’ottimo inizio di stagione da parte di Brahim Diaz aveva tranquillizzato la dirigenza rossonera. La sua assenza negli ultimi match ha però evidenziato la necessità di un trequartista in più in rosa.

Lo spagnolo, risultato positivo al Covid 19 prima della settimana scorsa match contro il Verona, ha lasciato un vuoto in quel ruolo. Né Daniel Maldini con i gialloblu, né Krunic contro il Porto, hanno saputo coprire quel vuoto, e la squadra di Stefano Pioli ha fatto molta più fatica in quella zona di campo. L’assenza prolungata del nuovo acquisto Junior Messias ha complicato ancora di più le cose ed è probabile che la società vada ad operare sul mercato a gennaio in questo senso. Dalla Germania arrivano a tal proposito indiscrezioni sull’interesse dei rossoneri per un profilo di questo tipo, che milita in Bundesliga.

Leggi anche:

Il Milan interessato a Kamada

Secondo quanto riferito dai giornali tedeschi, il club rossonero starebbe seguendo Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte. Kamada non è un nome del tutto nuovo: il suo profilo era stato già accostato al Diavolo in passato. Il 25enne è in scadenza nel 2023 e il Milan potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il club della Bundesliga, nonché proprio la trattativa Hauge, ceduto in prestito all’Eintracht nella scorsa estate.

Il giapponese ha realizzato il suo primo gol stagionale proprio giovedì scorso nella vittoria dei tedeschi in Europa League contro i greci dell’Olympiakos, siglando il gol del definitivo 3-1 nel secondo tempo. Stefano Pioli potrebbe aver bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche nella seconda parte del campionato, viste le difficoltà incontrate in queste ultime gare nel sostituire lo spagnolo Brahim Diaz.