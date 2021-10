Scaricato dalla Lazio, è derby Milan-Inter sul mercato

Il Milan ha tentato di scipparlo al club rivale quest’estate senza riuscirci. Ma adesso il giocatore potrebbe tornare sul mercato. La concorrenza è folta!

Il Milan e tutti i suoi tifosi hanno sperato in un colpaccio di mercato quest’estate. Il sogno mai realizzato porta il nome di Luis Alberto, trequartista in forza alla Lazio. Lotito ha impedito qualsiasi tipo di assolto, ma adesso le cose potrebbero cambiare dato che lo spagnolo ha perso centralità nel progetto di Sarri.

Più volte, negli ultimi match, il tecnico toscano ha lasciato sedere in panchina Luis Alberto, preferendo il sergente Milinkovic Savic al posto da titolare. Difatti, Sarri ha affermato negli ultimi giorni che i due non posso coesistere nello stesso sistema di gioco, ed è obbligatorio fare una scelta tra i due. Eppure, Simone Inzaghi non aveva riscontrato alcun problema nel mettere in campo insieme i due top player, al contrario. L’accoppiata Luis Alberto-Milinkovic Savic ha rappresentato per anni la forza della rosa biancoceleste.

Come è evidente, non è dello stesso parere Mister Sarri, che con le sue scelte sta allontanando, ancora una volta, il trequartista spagnolo dal club di Lotito. Vicino alla cessione quest’estate, Luis Alberto potrebbe tornare sul mercato già a gennaio. I club interessati a lui non mancano di certo!

Lazio, addio Luis Alberto a gennaio: c’è la fila per lui

Il Milan non ha mai dimenticato Luis Alberto, e, forte della volontà di trovare un sostituto di assoluta qualità a Brahim Diaz, potrebbe tentare il gran assalto questo inverno. A gennaio si riapriranno le danze del calciomercato e chissà se Maldini e Massara non si faranno avanti. Una probabilità confermata in Spagna dal noto portale spagnolo, fichajes.net.

La fonte ha raccontato di come, però, il Milan non sia l’unica pretendente al cartellino del nativo di Cadice. Anche Atletico Madrid e Sevilla, seguaci da tempo del giocatore, sono pronti a tentare l’assalto. Luis Alberto è un vecchio pallino sia del tecnico Simeone, sia del DS Monchi. Le due spagnole potrebbero dar vita ad un derby focoso di mercato, nonostante soltanto in estate l’Atletico abbia acquistato Rodrigo de Paul dall’Udinese. Si sa, l’argentino ha caratteristiche tecniche simili al Luis, ma Diego Pablo Simeone è pronto a far follie per lui.

Attenzione, però, perchè fichajes.net afferma che, in realtà, è l’Inter di Simone Inzaghi ad esser favorito nella pista che conduce a Luis Alberto. Il tecnico nerazzurro avrebbe richiesto esplicitamente lo spagnolo al club, forte di un rapporto fedele costruito negli anni. Le prestazioni negative di Hakan Calhanoglu, probabilmente, hanno spinto l’ex Lazio a tentare la mossa Luis Alberto.