Accordo col Milan, dalla Spagna: firma fino al 2024

Firma in arrivo per Stefano Pioli. In Spagna sono certi: il tecnico rossonero prima della chiusura del 2021 metterà nero su bianco. Per il mister nuovo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024

Stefano Pioli e il Milan proseguiranno la loro avventura insieme. Il club rossonero è più che soddisfatto del suo tecnico e tutto lascia pensare che ben presto arriverà la firma per il rinnovo del contratto.

Pioli, artefice principale della rinascita rossonera, ha conquistato davvero tutti: dalla proprietà a Gazidis, che avrebbe voluto sostituirlo con Rangnick, ai tifosi, più che scettici quando fu scelto per il dopo Giampaolo. Oggi la Curva Su e tutto il Milan salta e canta con Pioli is on fire.

Firma fino al 2024

In questi giorni si è parlato di una firma imminente. Dalla Spagna arrivano conferme in merito: secondo quanto riportato da TodoFichajes, la trattativa non andrà per le lunghe, con un incontro che si terrà a breve. L’annuncio del rinnovo fino al 30 giugno 2024 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Il contratto di Pioli è in scadenza il prossimo 30 giugno ma come come Simon Kjaer non sembrano davvero esserci problemi. Il danese, come raccontato, è solo in attesa di una chiamata per mettere nero su bianco.

Le difficoltà maggiori sono chiaramente legate a Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Per il centrocampista e il difensore ci sarà da provare a trattare ancora per riuscire a trovare un accordo ma non sarà per nulla faci.e