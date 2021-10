Milan, domani l’Assemblea dei Soci: ci sarà anche Gazidis

Rientrato in Italia da poco tempo, domani Ivan Gazidis farà la sua prima apparizione in pubblico dopo l’annuncio della malattia

Solo due mesi fa la brutta notizia della malattia. Ivan Gazidis ha passato mesi difficili a New York, città nella quale ha effettuato le dovute cure per sconfiggere il carcinoma alla gola. Di recente è pero tornato in Italia, con condizioni di salute migliori.

Terminato il ciclo di cure, Ivan è pronto adesso a riprendere in mano la sua vita e il suo lavoro. Domani farà la sua prima apparizione in pubblico dall’annuncio della malattia. Ivan Gazidis sarà, infatti, presente all’Assemblea dei Soci del Milan, nella quale verrà illustrato il bilancio della stagione 2021/2022. L’evento, come informa Tuttosport, non si svolgerà in presenza, ma attraverso videoconferenza.

Il ritorno di Gazidis negli affari rossoneri è una gran bella notizia per tutto il club e i suoi seguaci. Il Milan ha bisogno di un professionista come lui. Negli ultimi anni, il gran lavoro di ricostruzione e rinascita, soprattutto dal punto di vista economico, è gran merito di questo signore.