ML – Milan, Rebic si allena a parte. Due importanti rientri

Gli ultimi aggiornamenti direttamente da Milanello sull’allenamento del Milan e la situazione sui rientranti in gruppo: torna Theo

Arrivano importanti novità da Milanello. Pioli recupera Theo Hernandez che ci sarà domani contro il Torino, più difficile invece la presenza di Ante Rebic.

Presenza di Theo che Pioli aveva già preannunciato in conferenza stampa. Non dovrebbe partire dal primo minuto ma potrebbe giocare uno spezzone di partita. In gruppo regolarmente anche Zlatan Ibrahimovic, che contro il Bologna è tornato a giocare una gara intera: non succedeva dalla scorsa stagione.

Milan, le condizioni di Ante Rebic

Situazione differente invece per Ante Rebic. Il croato non si è ancora ripreso al meglio dopo la distorsione alla caviglia subita nella sfida contro il Verona e sta continuando a lavorare a parte. Difficile vederlo tra i convocati per la sfida di domani sera contro il Torino.

Anche Kessie tornato in gruppo. L’ivoriano ha smaltito del tutto l’influenza che non gli aveva permesso di scendere in campo contro il Bologna ma ci sarà contro i granata. Vedremo se Pioli deciderà di farlo partire dall’inizio facendo così riposare uno tra Tonali e Bennacer. Attesa per Brahim Diaz, che si è sottoposto ad un nuovo tampone per verificare se è ancora positivo o meno al Covid.