Theo Hernandez torna disponibile: solo panchina in Milan-Torino?

Theo Hernandez ha superato il contagio al Covid-19 e da ieri è finalmente negativo al test del tampone. Ecco quando giocherà.

Finalmente la prigionia forzata è finita. Ieri è giunta un’ottima notizia per il Milan e per Theo Hernandez, il terzino francese che era stato fermato dal contagio al Covid-19 alcuni giorni fa.

Tampone negativo per l’ex Real Madrid, che dunque potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Ma soprattutto tornerà a disposizione di Stefano Pioli già dalle prossime gare. Anche se prima di tutto andrà valutata la sua condizione fisico-atletica: non è facile lavorare in isolamento casalingo e mantenere ritmi e forma.

Theo è una forza della natura e c’è chi scommette che non avrà perso neanche un centesimo di atletismo e agilità. Ma urge anche capire quanto avrà influito il virus nel difensore del Milan, il quale vaccinatosi mesi fa dovrebbe comunque essere risultato asintomatico.

Hernandez, il piano per il rientro: al top per Roma e Porto

Come suggerisce oggi la Gazzetta dello Sport, non è da escludere che il Milan vada con i piedi di piombo con Theo Hernandez. Domani già si gioca contro il Torino e il francese ha svolto pochissime sedute nuovamente sul campo. Dunque la sua presenza è comunque in dubbio.

L’opzione più probabile è che Theo possa essere convocato, anche per farlo rientrare nelle dinamiche di gruppo, per poi restare in panchina dal 1′ minuto. Pioli darebbe spazio ancora al positivo Ballo-Touré, che contro il Bologna ha dimostrato maggiore fiducia e ritmo rispetto alle primissime uscite.

L’idea è gestire le forze del francese, che di solito è un instancabile della formazione rossonera, ma dopo lo stop per Covid avrà certamente bisogno di non forzare e recuperare con parsimonia. Pioli vuole averlo al top per le gare successive: titolare già domenica sera contro la Roma e mercoledì contro il Porto, nell’ultima occasione in chiave girone di Champions League.