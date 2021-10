Milan a trazione offensiva: Pioli studia il “doppio bomber”

Il Milan potrebbe presentarsi con una veste nuova nelle prossime settimane, schierando due centravanti di ruolo assieme in avanti.

Anche se nelle ultimissime uscite in campionato non ha convinto a livello di compattezza e di prestazione generale, il Milan ha vinto e segnato moltissimi gol. La classifica sorride e dà ragione alle scelte di Stefano Pioli, abile a dare vivacità al gruppo nonostante le numerose assenze.

Nonostante Pioli abbia in testa una formazione standard che sta portando frutti sperati, la Gazzetta dello Sport parla oggi di una forte tentazione. Quella di schierare il Milan a trazione offensiva, con due punte di ruolo in avanti. L’idea è quella di far coesistere Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, i due bomber in rosa.

“Ibra e Giroud insieme? A certe condizioni si può, bisogna trovare l’equilibrio” – aveva ammesso tempo addietro il tecnico del Milan. Dunque molto affascinato dall’opzione di schierare due calciatori di tale esperienza e leadership assieme, come nel finale del match di Bologna.

Leggi anche:

Milan, un 4-2-3-1 rinforzato con Ibra e Giroud

Ma come sarebbe possibile far coesistere due calciatori come Ibrahimovic e Giroud? In realtà, a livello tattico, la questione è meno complicata di come sembra. Inoltre il match del Dall’Ara ha già dato qualche spunto iniziale.

Pioli ha bisogno di equilibrio per avere il doppio centravanti dal 1′ minuto. Dunque l’ideale sarebbe non stravolgere l’impianto tattico che molto bene sta rendendo in questi anni. Un 4-2-3-1 ma con maggiore fisicità e qualità offensiva, con Ibra ad agire come seconda punta alle spalle di Giroud.

Le caratteristiche dei due attaccanti sono molto diverse. Lo svedese è una punta totale, che ama venire incontro al pallone, scambiare sullo stretto e sentirsi al centro del gioco. Il francese ex Chelsea è il classico rapace d’area, un numero 9 che preferisce aspettare i palloni giusti vicino alla porta avversaria.

Ovvio che servirà maggiore sforzo in ripiegamento da parte dei compagni, visto che il 40enne Ibra ed il 35enne Giroud difficilmente potranno reggere la doppia fase senza affanni. Ma con le giuste condizioni è un’opportunità che il Milan intende provare.