Rinnovi Milan, in arrivo una firma: i dettagli dell’accordo

Il Milan a breve potrebbe annunciare un nuovo rinnovo, dopo quello di Saelemaekers.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono impegnati nei prolungamenti di contratto di alcuni giocatori. Non c’è solamente Franck Kessie di cui occuparsi. I dirigenti vogliono chiudere anche altri accordi a breve.

I tifosi del Milan si aspettano i rinnovi di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao con tempistiche non eccessivamente lunghe. Sono tre elementi fondamentali per la squadra di Stefano Pioli ed è importante muoversi per tempo, come fatto con Alexis Saelemaekers.

Rinnovo Kjaer, accordo vicino con il Milan?

Un altro rinnovo atteso è quello di Simon Kjaer, come come Kessie va in scadenza a giugno 2022. Ci sono dei contatti tra la società di via Aldo Rossi e l’agente. Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur, il difensore 32enne sta per prolungare il suo contratto con il Milan. L’accordo prevede un annuale con opzione per un altro anno.

Kjaer è ritenuto un pilastro del gruppo e la volontà della dirigenza è quella di confermarlo anche per la prossima stagione. Il danese a sua volta è convinto di rimanere in rossonero. La trattativa dovrebbe concludersi positivamente. Si attendono conferme a breve sull’esito positivo della negoziazione. Il matrimonio tra le parti va verso la continuazione.