Torino, infortunio per l’esterno: non ci sarà contro il Milan

Perde una pedina importante la squadra di Ivan Juric in vista della gara che si disputerà domani sera tra Milan e Torino a San Siro

Non è solo il Milan a perdere pezzi importanti. Ci sono problemi anche per il Torino in vista del match di domani sera. Juric dovrà fare a meno del suo esterno di centrocampo.

Il calciatore granata si è infortunato nell’ultima gara disputata dai piemontesi lo scorso venerdì contro il Genoa, gara peraltro vinta con il risultato di 3-2. Un’assenza pesante dunque per la partita in programma nella serata di domani: gli esami strumentali hanno evidenziato il problema.

C’è la lesione: fuori circa un mese

Non sarà della gara domani sera Cristian Ansaldi. L’ex Inter ha sentito tirare il muscolo nella partita contro il Genoa. I primi accertamenti sono stati svolti nella giornata di sabato ed avevano evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Quest’oggi invece, dopo esami più accurati, il Torino ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali che Ansaldi ha subìto una lesione di primo grado. Infortunio molto simile a quello accorso a Samu Castillejo, infatti entrambi i giocatori dovranno stare ai box per circa un mese saltando il match che si disputerà tra poco più di ventiquattro ore.