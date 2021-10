Milan, un rinnovo è molto vicino: la conferma

Arrivano conferme su un rinnovo che dovrebbe arrivare a breve in casa Milan.

Paolo Maldini e Frederic Massara sui prolungamenti di contratto vogliono muoversi con anticipo. Dopo gli addii della coppia Donnarumma-Calhanoglu e le difficoltà nella trattativa con Franck Kessie, la dirigenza sta già agendo.

Non a caso sono partiti i contatti con gli agenti di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Tutti giocatori che hanno scadenza fissata al 2024. Ce l’aveva anche Alexis Saelemaekers, che di recente ha prolungato fino al 2026.

News Milan, Kjaer verso il rinnovo del contratto

Ha, invece, una scadenza più ravvicinata Simon Kjaer. Il suo contratto termina alla fine di questa stagione e il Milan vuole rinnovarlo. Non ci sono dubbi né da parte del club né da parte del difensore danese. Oggi il quotidiano Tuttosport conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni: si sta avvicinando il prolungamento fino a giugno 2023. Nell’accordo prevista anche un’opzione per prolungare di un altro anno, fino a giugno 2024.

Kjaer è uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli. La sua esperienza e il suo carisma sono importanti sia in campo che nello spogliatoio. Al suo arrivo al Milan non erano pochi gli scettici, dato che all’Atalanta non aveva avuto spazio e si temeva che in rossonero potesse non incidere particolarmente. Invece, Simon si è preso presto la maglia da titolare e anche tanti elogi meritati.

Pioli e la società hanno grande fiducia in lui, così come i compagni di squadra. La trattativa con il suo agente dovrebbe avere un esito positivo in breve tempo. Attualmente lo stipendio del 32enne difensore danese è di circa 1,2 milioni di euro netti a stagione e probabilmente salirà ad almeno 1,5 milioni. Si attendono aggiornamenti.