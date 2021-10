Diretta Live Milan-Torino: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la decima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE DI MILAN-TORINO

Serie A, Milan-Torino: la cronaca del match

1′ – Si parte a San Siro!

L’arbitro Aureliano alle 20:45 fischierà l’inizio della partita.

Leggi anche -> Milan-Torino, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi 26 ottobre

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Conti, Gabbia, Hernández, Kjær; Bakayoko, Bennacer; Ibrahimović, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukić, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. A disp.: Berisha, Gemello; Kone, Rodríguez, Vojvoda, Zima; Baselli, Praet, Rincón; Sanabria, Warming, Zaza. All.: Jurić.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

La presentazione della partita di San Siro

Sconfitto non senza difficoltà il Bologna, il Milan si concentra sulla sfida contro il Torino. Fondamentale conquistare altri 3 punti per prendersi la vetta solitaria della classifica, in attesa di Napoli-Bologna.

Pioli per questa sfida recupera Theo Hernandez, Kessie e Pellegri. Però sono assenti Maignan, Plizzari, Ballo-Touré, Florenzi, Messias, Castillejo, Brahim Diaz e Rebic. Kalulu torna titolare, con Calabria che agirà a sinistra.

La squadra di Juric è reduce dal successo contro il Genoa e punta a fare un buon risultato anche a San Siro. Belotti, accostato più volte al Milan in queste settimane, torna titolare. Parte dall’inizio anche Pobega, centrocampista di proprietà rossonera e mandato in prestito secco a Torino.