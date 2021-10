Milan-Torino, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi 26 ottobre

Milan-Torino in campo nella 10.a giornata di Serie A che si disputa con un turno infrasettimanale tra il 26 e il 28 ottobre. Le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Un altro match infrasetttimanale per Milan e Torino. A cinque mesi di distanza dallo 0-7 alla terzultima giornata dello scorso campionato, disputata di mercoledì, le due squadre si ritrovano contro a San Siro per il 10° turno di Serie A che si concluderà giovedì con Napoli-Bologna.

Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria. Il Milan, con il 2-4 di Bologna, ha irrobustito il ruolino di marcia positivo di inizio campionato. Il Torino, invece, con il 3-2 al Genoa ha allontanato si è allontanato dalle retrovie della classifica. Una partita importante per entrambe le squadre con il Milan che punta a consolidare il primato in classifica in vista di un trittico di impegni da brivido con Roma, Porto e Inter, i tre match che precederanno l’ultima pausa per le Nazionali del 2021.

Pioli recupera Theo Hernandez che comincerà dalla panchina. Out Ballo Toure, al suo posto Kalulu. Rientra anche Kessie in mediana. In avanti spazio a Giroud titolare con Krunic, Saelemaekers e Leao a supporto. Nel Torino, attenzione a Brekalo, il migliore dei suoi nelle ultime partite. Out l’infortunato Ansaldi.

Milan-Torino, diretta tv e streaming

Milan-Torino è un’esclusiva di DAZN. L’emittente OTT trasmetterà il match in streaming in diretta dalle 20.45 tramite l’applicazione disponibile su smart tv, smart phone e altri dispositivi come decoder Tim Vision, Amazon Fire Stick e Play Station. Dazn è visibile, per gli abbonati anche su pc sul sito di riferimento.

Non è prevista la diretta su Sky che per la decima giornata trasmetterà Empoli-Inter e Napoli-Bologna. Anche le partite seguenti del Milan con Roma (31 ottobre) e Inter (7 novembre) saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. Su Prime Video, invece, la diretta esclusiva di Milan-Porto del 3 novembre senza simulcast su Sky ad esclusione dei clienti Business.