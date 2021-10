Pioli: “Giocano gli undici che mi danno più garanzie”

Le parole dell’allenatore dei rossoneri nel pre-match di Milan-Torino ai microfoni di Dazn.

Mancano pochissimi minuti all’inizio di Milan-Torino e come al solito i protagonisti si concedono per le interviste pre-match. Tra gli intervistati c’è anche Stefano Pioli.

L’allenatore dei rossoneri ha parlato ai microfoni di Dazn, spiegando le scelte di formazioni prese per questa sfida contro i granata di Ivan Juric. Queste le sue parole sull’assenza di Ibrahimovic e non solo: “Giocano gli undici che mi danno più garanzie dall’inizio. Zlatan ha giocato tutta la partita dall’inizio sabato sera. Stasera tocca a Olivier. Siamo pronti per una sfida importante perché il Torino è una squadra forte”.

Su Theo Hernandez

“Theo è rimasto a casa dieci giorni, ha fatto un allenamento con la squadra. Sta abbastanza bene ma ovviamente non può essere nel pieno delle sue condizioni. Speriamo che ci possa aiutare se ce ne sarà bisogno”.

Leggi anche:

Sensazioni sul match

“Il sentimento che ci accompagna è l’entusiasmo. Dobbiamo giocare con energia, sapendo che ogni partita per noi è una tappa importante e quindi dare il massimo”.