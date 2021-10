Calciomercato Milan, accordo per il vice Brahim Diaz: annuncio dalla Spagna

Il Milan potrebbe prendere un nuovo trequartista nel calciomercato di gennaio 2022. Arrivano news dalla Spagna.

L’ultima sessione estiva del mercato ha lasciato una sensazione di incompletezza per quanto riguarda i rossoneri. Infatti, non è arrivato un vero sostituto di Hakan Calhanoglu. È stato preso Junior Messias, ritenuto però più un esterno che un trequartista.

Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero decidere di intervenire a gennaio. Il ritorno in prestito di Brahim Diaz si è rivelato un affare azzeccato, lo spagnolo si è meritato la maglia da titolare. Però non ha un vero vice. Rade Krunic non è un vero fantasista, mentre Daniel Maldini è un po’ acerbo. Andrà rivalutato il già citato Messias, che finora ha giocato solo uno spezzone con l’Atalanta prima di infortunarsi.

Leggi anche:

Mercato Milan, arriva Isco dal Real Madrid?

Dalla Spagna insistono sulla volontà del Milan di ingaggiare Isco. Secondo il portale Todofichajes.com, il club rossonero vorrebbe annunciare l’arrivo del 29enne andaluso a inizio gennaio 2022. Si tratterebbe di un profilo molto gradito a Stefano Pioli, che con lui avrebbe più esperienza e qualità in squadra.

Isco è scontento al Real Madrid, dove non sta trovando spazio. Il ritorno di Carlo Ancelotti, allenatore con il quale aveva ottimi rapporti, lo aveva illuso di poter essere nuovamente protagonista. Invece, finora ha messo insieme 6 presenze per un totale di soli 161 minuti in campo. Il trasferimento nel calciomercato invernale può essere favorito dalla scadenza del contratto fissata per giugno 2022.

Il Milan si era informato già in estate e non se ne è fatto nulla. In Spagna riferiscono che in queste settimane la società rossonera ha parlato sia con il Real Madrid che con il giocatore, l’accordo sarebbe praticamente chiuso. I blancos dovrebbero incassare una cifra simbolica dalla cessione di Isco, vista la scadenza contrattuale ravvicinata.

Si attende di capire se effettivamente l’ex Malaga approderà a Milanello. In Spagna da tempo si parla di questa possibile operazione, però in Italia non ci sono stati particolari riscontri finora. Certamente uno come Isco potrebbe fare comodo a Pioli. Al tempo stesso, va ricordato che lo spagnolo percepisce uno stipendio molto alto (6-7 milioni netti annui) e che probabilmente il club rossonero gli garantirebbe circa la metà. La politica del Milan è abbastanza chiara sul monte ingaggi.