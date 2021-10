Milan, Kessie ancora in bilico: una big d’Europa non lo considera una priorità

Dalla Germania fanno il punto sul mercato del Psg, alla ricerca di un centrocampista. Il nome dell’ivoriano non è però tra i primi della lista.

Si torna a parlare di mercato e della situazione legata a Franck Kessie. Il centrocampista sta tornando protagonista in rossonero ma il suo futuro rimane apparentemente lontano dal Milan.

I discorsi per il rinnovo sono fermi da tempo e le pretendenti si sono fatte avanti in massa. Nonostante ciò una di queste potrebbe essersi tirata fuori. Nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista, il Psg era considerato tra le favorite. Il club parigino, dopo aver già strappato al club rossonero in estate il portiere Gianluigi Donnarumma a zero, era dato in pole anche per l’ivoriano. Eppure, stando a quanto riportano i giornali in Germania, il rossonero non è considerato una priorità da Leonardo e dalla dirigenza della società francese. Gli obiettivi per il reparto di centrocampo sarebbero infatti ben altri.

Il Psg continua la caccia ai parametri zero e i profili di cui si parla sono tutti in scadenza il prossimo giugno. A Parigi sono infatti convinti di poter convincere i campioni a fine contratto grazie alle altissime proposte d’ingaggio, che vanno ovviamente a sbaragliare la concorrenza. In particolare si cerca un giocatore che abbini corsa, fisicità e qualità tecniche, e che possa dare sostanza, solidità e soprattutto equilibrio, alla squadra di Pochettino che schiera in campo tantissima qualità con Mbappe, Messi Neymar e Di Maria.

Leggi anche:

Kessie in stand-by: i tre obiettivi del Psg

Il primo nome che viene fatto viene sempre da Milano ma si tratta del mediano croato dell’Inter, Marcelo Brozovic. E’ il giocatore più difensivo della lista e il suo nome stuzzica tanto Leonardo. Poi c’è Paul Pogba: il campione del Mondo di Russia 2018 sarebbe l’ennesima stella da aggiungere alla rosa e darebbe ancora più spessore a una squadra di un livello altissimo.

Il terzo profilo invece è il più giovane ed è il mediano del Borussia Monchengladbach, Denis Zakaria. Il classe 1996 è un giocatore davvero completo e in rampa di lancio e intriga il club francese.Apparentemente quindi Frank Kessie sembra essere finito ai margini dei progetti del Psg, ma come ben si sa nel mercato bisogna sempre stare attenti agli sviluppi e ai cambi di programma.