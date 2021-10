Milan, ufficiale: nuovo rinforzo per Ganz

Il Milan femminile mette le mani sulla calciatrice Non Selimhodzic. La centrocampista israeliana ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ganz può esultare

Nuovo acquisto per il Milan femminile di Maurizio Ganz. Il club rossonero – attraverso i propri canali ufficiali – ha comunicato di aver tesserato la calciatrice Noa Selimhodzic.

La centrocampista israeliana, proveniente dal Maccabi Emek Hefer, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024 e vestirà la maglia numero 17.

Obiettivo rimonta

Selimhodzic rafforzerà dunque l’organico delle rossonere che sono chiamate a recuperare ben cinque punti dalla vetta della classifica, occupata dalla solita Juventus, e dal Sassuolo.

Bianconeri e neroverdi sono fin qui a punteggio pieno, con sei successi in sei partite. Il Milan, invece, è fermo a 13. Non si potrà più sbagliare per centrare, almeno, un piazzamento in Champions League