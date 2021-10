Serie A, vince il Sassuolo: Milan a +13 sulla Juve

La classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 18.30: la Juve crolla in casa contro il Sassuolo, l’Atalanta invece si impone bene in trasferta

Bel turno infrasettimanale quello andato in scena oggi e che deve ancora terminare. Importanti, in ottica alta classifica, i match Juventus-Sassuolo e Sampdoria-Atalanta. La Vecchia Signora di Max Allegri è caduta in casa contro uno sfavillante Sassuolo. È terminata 1-2 allo Juventus Stadium.

L’Atalanta si è invece imposta per 1-3 in trasferta contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa. L’altro match delle 18.30 ha visto rivali Udinese ed Hellas Verona, gara terminata in pareggio 1-1.

Vediamo quindi come cambia la classifica di Serie A dopo le partite del turno infrasettimanale pomeridiano. La Juventus, dopo la sconfitta contro i neroverdi, scende al settimo posto a quota 15 punti. Sono ben 13 i punti che la separano dal Milan capolista (28).

L’Atalanta, con la bella vittoria, recupera posizioni e si piazza al quarto posto a quota 18. In attesa delle sfide di Inter, Roma e Lazio, ecco la classifica aggiornata dopo i match delle 18.30.

Classifica Serie A: