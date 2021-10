Tatarusanu esce in ritardo, Kjaer lo rimprovera ancora: “Darebbe la sua mano a Maignan” – VIDEO

Episodio singolare ieri durante Milan-Torino: Kjaer ha letteralmente urlato contro Tatarusanu per un’uscita in ritardo.

La gara tra Milan e Torino ieri ha rispolverato la forza difensiva dei rossoneri, che nelle ultime gare contro Bologna e Verona aveva invece subito più del dovuto in fatto di reti.

Il Toro ha calciato in porta in una sola occasione, con il Milan salvato da Ciprian Tatarusanu, secondo portiere che si sta ben comportando tra i pali. La sua esperienza per ora sta rendendo meno doloroso l’infortunio di Mike Maignan.

Le prodezze di Tatarusanu non sono però apprezzate da tutti in casa Milan. Il rumeno è stato ieri oggetto di rimproveri da parte di Simon Kjaer, che gli ha urlato contro dopo un’uscita un po’ a rallentatore su un’azione del Toro. Non è la prima volta che Kjaer è scattico sui riflessi del vice-Maignan: anche contro Porto e Bologna era apparso piuttosto critico.

Kjaer-Tatarusanu, lo scontro è già virale

Il battibecco, breve ma in eurovisione, tra Kjaer e Tatarusanu ha fatto subito discutere sui social. I tifosi milanisti si sono sbizzarriti, anche con ironia, a commentare questa ‘mancanza di fiducia’ del danese nei confronti del portiere.

Questo intanto il video del momento preciso in cui Kjaer se la prende con Tatarusanu. La reazione del numero 1 milanista è quasi sbigottita:

Ma poverino Tata. Kjaer lo tratta troppo male. Questo pensava di farsi un anno steso in panca, al calduccio e invece gli tocca prendersi la responsabilità di stare in porta. pic.twitter.com/xutsuZt0MP — boston (@lciae8) October 26, 2021

Ma c’è chi pensa che Kjaer stia soffrendo troppo l’assenza di Maignan tra i pali. E che il difensore darebbe del ‘suo’ per accelerare il rientro del titolare francese:

Kjaer darebbe la sua mano a Maignan se potesse — chiara (@sbarelling) October 26, 2021

Tra i tifosi milanisti infine c’è chi approva i rimbrotti di Kjaer, perché non considerano Tatarusanu una sicurezza tra i pali:

Kjaer odia Tatarusanu più di noi tifosi ahaha — Ryna (@RynaRaptor) October 26, 2021