Milan, ancora una prodezza di Colombo: che gol all’Ascoli – VIDEO

Ennesima perla per l’attaccante della Spal, in prestito dal Milan. Il sinistro al volo del 19enne vale i tre punti per i ferraresi contro l’Ascoli.

Ancora una prodezza di Lorenzo Colombo. Il giovane rossonero in prestito alla Spal ha trovato l’ennesimo gioiello in questa stagione, portando momentaneamente in vantaggio i ferraresi.

Nella decima giornata di Serie B la Spal si è imposta in trasferta ad Ascoli di misura ancora grazie a un capolavoro di Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante, in prestito dal Milan, ha trovato il suo quinto gol in campionato e si tratta di un gol di pregevole fattura. Il classe 2002 ha infatti ha raccolto al limite dell’area un pallone che arrivava dall’alto e lo ha spedito in rete con un bellissimo sinistro al volo. Il pallone è partito fortissimo e si è insaccato alle spalle dell’incolpevole Leali, che ha toccato la sfera ma non è riuscito ad evitare che si infilasse in rete.

Leggi anche:

Ancora una prodezza quindi per il talento di proprietà del Diavolo, che non sarà passata inosservata a Paolo Maldini, che ovviamente continua a monitorare la crescita del 19enne. Con queste giocate il centravanti sta dimostrando di meritare un’occasione con la maglia rossonera e potrebbe tornare presto a casa. Ecco il video del gol: