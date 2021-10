Tuttosport – Verso Roma-Milan: tornano due titolari

Il Milan domani comincerà a preparare la sfida contro la Roma. Potrebbero tornare titolari due giocatori molto importanti per Pioli

Archiviata la vittoria di misura contro il Torino, il Milan pensa già a come affrontare il big match di domenica sera contro la Roma. Oggi è giornata di riposo per i rossoneri, ma da domani si tornerà a lavoro per preparare l’importante gara.

La squadra di Pioli è attesa da un mini tour de force. Tre impegni, tre gare cruciali: Roma, Porto e Inter. Serve qualità, forza, ma soprattutto una rosa completa e in salute. Il Milan, nelle ultime uscite, ha sofferto parecchio l’assenza di giocatori chiave, fuori per infortunio o per positività al Covid-19.

Per fortuna, però, a poco a poco, sembra stiano recuperando tutti al meglio. Le notizie maggiormente positive della settimana sono sicuramente le guarigioni dal Covid-19 di Theo Hernandez e Brahim Diaz. A negativizzarsi è stato prima il francese, che già contro il Torino ha giocato un spezzone di gara.

Adesso, si attende soltanto il rientro in gruppo di Brahim Diaz per tornare a sperare in un cammino avvincente e pieno di ottimi risultati. I due compagni, molto amici, rappresentano per Stefano Pioli due pedine importantissime soprattutto dal punto di vista offensivo. Le scorribande di Theo sulla fascia, e la classe intelligente di Brahim sono aspetti cruciali della manovre offensive di tutta la squadra.

Roma-Milan, possibile titolarità per Brahim e Theo

Tuttosport, in edicola oggi, ha fatto il punto sui giocatori del Milan rientrati dopo la positività al Covid-19. Ebbene, il quotidiano torinese ne è certo: Theo Hernandez tornerà titolare nella gara di domenica sera contro la Roma di Mourinho. Lo spezzone contro il Torino gli è servito a recuperare minutaggio, mentre i giorni di allenamento della settimana gli saranno utili per riprendere ritmo e smalto.

Buone notizie anche per Brahim Diaz, che dopo il rientro dalla malattia, sta recuperando bene la condizione fisica e atletica. Ciò significa che Stefano Pioli potrebbe decidere di schierare anche lui dal 1’ minuto allo Stadio Olimpico. Molto ci diranno i prossimi giorni. Con l’inserimento in gruppo di Brahim Diaz sarà facile sperare nella sua titolarità contro i giallorossi.