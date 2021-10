Dalla Spagna – Il Real Madrid fa sul serio: assalto al milanista!

Secondo note fonti spagnole, un giocatore rossonero è finito nel mirino di un top club europeo. Nel mercato estivo potrebbe tentare l’assalto!

Il Milan, negli ultimi due anni, ha avuto il grande merito di far emergere giovani talenti e di tirarne fuori tutto il potenziale. È stato un percorso di crescita lento ma intelligente, e che adesso sta dando i suoi frutti più maturi.

Con i giovani ci vuole certamente pazienza, ma l’ambiente, lo spirito di squadra e la serenità nel lavoro hanno permesso a questi di sviluppare innanzitutto la più giusta mentalità. Si è vista la crescita esponenziale di giovani prospetti quali Theo Hernandez, Brahim Diaz, Davide Calabria, Alexis Saelemaekers, Rafael Leao…

Ragazzi dal grande potenziale, ma che hanno avuto bisogno di tempo e cura per svilupparlo al massimo. Adesso, inevitabilmente, le loro prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e stanno attirando l’attenzione di tutta Europa. Diversi top club hanno già messo nel mirino alcuni di questi.

In particolare, ci arriva un’indiscrezione importante dalla Spagna e riguarda Rafael Leao. Il talento portoghese, soprattutto in questo inizio di stagione, ha conquistato quella continuità che gli era mancata nelle precedenti annate. Corsa, dribbling e fiuto per il gol. Adesso è un vero fiore all’occhiello della squadra rossonera, e una big spagnola è pronta a farsi avanti.

Leao al centro d’Europa

Come riporta il noto portale di mercato, fichajes.net, il Real Madrid ha messo gli occhi su Rafael Leao e potrebbe tentare l’assalto la prossima estate. Il talento portoghese ha ormai raggiunto quella maturità calcistica che lo rendo un calciatore da top club e i blancos sono pronti ad investire su di lui.

La medesima fonte afferma che il Real vorrebbe puntare su Leao a prescindere dal possibile acquisto a parametro zero di Kylian Mbappè. Una doppia mossa di mercato che ha l’obiettivo di rinnovare il reparto offensivo con grandissima qualità. Certo è che non sarà semplice strappare Rafa al Milan. È ormai diventato un punto chiave del gioco di Mister Pioli, e Maldini e Massara stanno già lavorando al rinnovo di contratto.

Il prolungamento, con annesso aumento dell’ingaggio, può essere la mossa giusta per blindare un giocatore destinato a diventare uno tra i migliori attaccanti al mondo. Bisogna però fare attenzione alla forza di un club potente come il Real Madrid. Certamente, la volontà del giocatore sarà decisiva.