Milan, Colombo si è preso la scena: “E’ l’attaccante più forte della Serie B”

Il giovane attaccante scuola Milan sta stupendo tutti e il presidente della SPAL, Joe Tacopina, non ha mancato di elogiarlo dopo la rete all’Ascoli.

Questo è senza dubbio il momento del giovane Lorenzo Colombo. Dopo il gran gol all’Ascoli il 19enne è finito ancor di più sotto i riflettori.

Il presidente della SPAL, Joe Tacopina, ha elogiato il suo giovane attaccante, in prestito dal Milan, davanti alla stampa. Queste le parole del patron dei ferraresi: “E’ l’attaccante più forte della B, ha 19 anni: è incredibile. Avrà un grande futuro, ma per ora è un pezzo di cuore della Spal”.

Quello di ieri sera contro l’Ascoli era il quinto gol in campionato per Colombo. Il prodotto del vivaio rossonero ha deciso il match contro i marchigiani nei minuti finali grazie a uno spettacolare mancino al volo dal limite dell’area che ha trafitto Leali. Ora l’attenzione è tutta sul classe 2002, che vuole continuare a stupire con i biancoblu per dimostrare di meritarsi un’occasione in rossonero per il futuro.

Tacopina ha poi aggiunto, parlando in generale del nuovo progetto del club emiliano, basato proprio sui giovani: “Il nostro progetto avrà bisogno di tempo per svilupparsi al meglio, la squadra è davvero molto giovane anche se ha tanto potenziale e può cresce ancora. Questo sarò l’anno della ripartenza, di una nuova fondazione”.