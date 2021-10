Milan, la programmazione Tv dei match con Roma, Porto e Inter

Tra fine ottobre e inizio novembre, il Milan è atteso da un trittico di impegni importante tra Serie A e Champions. Di seguito le indicazioni su dove vedere le partite con Roma, Porto e Inter

Ventotto punti in dieci partite, un ruolino di marcia da primo posto mai così prolifico in Serie A da quando sono stati istituiti i tre punti. Tre sconfitte in altrettante partite in Champions League con la qualificazione agli ottavi e il terzo posto nel girone non certo alla portata. Questo in estrema sintesi, il sunto dei primi due mesi della stagione del Milan che vivrà un crocevia importante tra fine ottobre e inizio novembre con tre match ravvicinati contro Roma, Porto e Inter.

Si comincia domenica 31 alle 20.45 con il posticipo contro la Roma di Mourinho rivitalizzata dalla vittoria in rimonta a Cagliari. Il Milan ritrova da avversario l’allenatore portoghese a dieci anni dal confronto di Champions contro il Real Madrid, in una sfida che assegna punti importantissimi e che i rossoneri affronteranno conoscendo già il risultato del Napoli impegnato alle 18 a Salerno.

Mercoledì 3 novembre alle 18.45 sfida da dentro o fuori contro il Porto a San Siro. Un match da vincere a tutti i costi per continuare a credere nel prosieguo della stagione europea in Champions o Europa League. Domenica 7 novembre, alle 20.45, il derby di andata contro l’Inter, partita che non ha bisgono di presentazioni e che precede l’ultima pausa della stagione per le Nazionali con l’Italia impegnata nel match decisivo con la Svizzera per le Qualificazioni Mondiali.

Milan, la programmazione tv e streaming dei prossimi tre match

I tre match suddetti saranno trasmessi in streaming rispettivamente su Dazn (con Roma e Inter) e Amazon Prime Video con il Porto. Non ci sarà alcuna diretta su Sky se non per i clienti Business (bar, alberghi, ristoranti, pub etc).

Contro il Porto, il Milan esordirà sul servizio streaming del colosso dell’e-commerce che si è assicurato l’esclusiva di un match di Champions in programma di mercoledì sia per i gironi che per la fase a eliminazione diretta.

Per le partite con Roma e Inter, la solita copertura su Dazn con l’app disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e PlayStation. Il Milan tornerà a essere visibile anche su Sky, sabato 20 novembre alla ripresa del campionato quando i rossoneri affronteranno la Fiorentina al Franchi.