ML – Le ultime da Milanello: l’attaccante si allena ancora a parte

Ancora non buone notizie sull’attaccante. Anche oggi non si è allenato in gruppo e quasi certamente salterà la gara di domenica sera contro la Roma

Stefano Pioli, a poco a poco, sta recuperando i tanti giocatori indisponibili dell’ultimo mese. Tornata solida la coppia d’attacco Giroud- Ibrahimovic, anche Brahim Diaz e Theo Hernandez hanno completamento recuperato dal Covid e si sono allenati in gruppo.

Saranno, quindi, entrambi arruolabili dal 1’ minuto nell’ostica trasferta contro la Roma domenica sera. Chi invece non ha ancora smaltito l’infortunio è Ante Rebic. Secondo le ultime informazioni raccolte da MilanLive.it, l’attaccante croato, anche oggi, si è allenato a parte. Ancora un lavoro personalizzato per lui, a causa di un problema alla caviglia che sta creando più difficoltà del previsto. Non è ancora passato del tutto il dolore alla parte interessata.

Il Milan vuole andarci con cautela per non rischiare in futuro, per questo è quasi certo che Rebic salterà la gara di domenica contro i giallorossi. Il suo rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana, e quindi potrebbe tornare in campo nel match di Champions League contro il Porto a San Siro.