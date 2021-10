Lascia la Francia a zero: Milan, è sfida al Bayern

Kolo Muani andrà in scadenza di contratto. Il giocatore, accostato al Milan, è finito nel mirino di squadre di primissimo livello come Bayern Monaco e Tottenham

Randal Kolo Muani è uno dei tanti calciatori accostati al Milan durante l’ultima sessione di calciomercato. L’attaccante classe 1998 in forza al Nantes è stato un’idea dei rossoneri soprattutto dopo che la trattativa per l’acquisto di Kaio Jorge è naufragata definitivamente.

Alla fine, Maldini e Massara hanno deciso di puntare su Pietro Pellegri. L’idea, questa estate, è sempre stata quella di affiancare a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic una punta giovane da far crescere al loro fianco.

La scelta di riportare in Serie A l’attaccante italiano, al momento, non ha pagato, ed è probabile che al termine della stagione non venga riscattato.

Il Milan guarda al futuro e l’idea di acquistare un giovane attaccante rimane. In questi giorni si sta facendo soprattutto il nome di Julian Alvarez, che sembra davvero il profilo perfetto per la squadra di Stefano Pioli. L’argentino sta segnando con la maglia del River Plate con continuità. Bisogna fare in fretta se si vuole battere la concorrenza, rappresentata da Inter, Real Madrid e Aston Villa.

Leggi anche:

Idea Muani

Kolo Mauni potrebbe tornare, però, presto di moda per il Milan. L’attaccante francese, che in Ligue 1 ha realizzato due centri e tre assist, in dieci partite, vedrà scadere il contratto con il Nantes il prossimo 30 giugno giugno. Difficile che venga rinnovato e sono diverse le squadre che stanno osservando con attenzione la situazione: anche in questo in caso club di primissimo livello sono pronte a darsi battaglia. Come riporta ‘Footmercato’, sulle tracce di Muani ci sarebbero anche Bayern Monaco, Borussia Monchengladbach e Tottenham.