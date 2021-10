Calciomercato Milan, c’è anche la Roma sul difensore

Il difensore su cui aveva preso informazioni il Milan potrebbe diventare un futuro avversario, con la maglia della Roma.

La Roma sarà prossima avversaria diretta del Milan. Ma non solo in campionato domani sera all’Olimpico. Probabilmente anche in chiave calciomercato secondo le ultime informazioni.

La società capitolina sarà uno dei club maggiormente attivi sul mercato a gennaio. Un po’ come il Milan, anche se le due squadre hanno obiettivi ed esigenze diverse. Ma tutti e due hanno posto l’attenzione su una grossa occasione per rinforzare la difesa.

Il Milan infatti da qualche settimana si era messo sulle tracce di un giovane difensore, che a giugno 2022 dovrebbe svincolarsi dal proprio club. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, francese classe ’99 del Borussia Dortmund.

Zagadou, la Roma in vantaggio sul Milan

L’intenzione del Milan sarebbe quella di lavorare sui fianchi con gli agenti di Zagadou e cercare di ottenere il cartellino del ragazzo classe ’99 in estate, senza sborsare un euro. Il Borussia infatti appare lontano dal trovare un accordo per il suo rinnovo.

Anche la Juventus è molto interessata a questa formula conveniente. Inoltre l’idea è quella di aspettare qualche mese, visto che Zagadou sta rientrando da un grosso infortunio e andranno valutate le sue condizioni fisico-atletiche con calma.

La Roma però, secondo Asromalive.it, intende bruciare tutta la concorrenza. José Mourinho ha chiesto per gennaio prossimo un rinfozo di livello in difesa, un centrale dal piede mancino. Zagadou risponde alle caratteristiche e si sta lavorando per accontentare lo Special One.

Se dovesse accelerare a gennaio, la Roma si garantirebbe l’ingaggio di un difensore di grande prospettiva, ma dovrà pagare un indennizzo al Borussia per l’acquisto immediato. Situazione che ad oggi il Milan non intende affrontare, preferendo invece un eventuale operazione a parametro zero in estate.