Leonardo allo scoperto: “Kessie e Theo Hernandez? Nessun contatto”

I due rossoneri sono ormai da tempo accostati al top club europeo, ma oggi il DS ha smentito qualsiasi tipo di interesse

Negli ultimi due anni, diversi rossoneri sono stati protagonisti di una crescita esponenziale. Con l’avvento di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, il Milan e i suoi componenti hanno vissuto una vera e propria rinascita. Giocatori mediocri sono adesso top player e, inevitabilmente, le loro prestazioni sono sotto gli occhi di tutti.

Il caso eclatante è quello di Franck Kessie, mediano rossonero che nel giro di poche stagioni ha compiuto un enorme salto di qualità. Oggi, il contratto in scadenza e il valore di mercato salito alle stelle ne fanno uno dei centrocampisti più preziosi d’Europa. Diversi top club sono pronti all’assalto, e tra questi il Paris Saint Germain è sembrato essere il favorito ad accaparrarsi l’ivoriano la prossima stagione.

Ma Kessie non è l’unico giocatore del Milan ad essere nel mirino dei parigini. Anche Theo Hernandez, secondo le notizie degli ultimi mesi, è un osservato speciale del DS Leonardo. Il terzino francese, approdato al Milan nel 2018, ci ha messo poco tempo a prendersi la scena, ed oggi è considerato il futuro laterale più forte al mondo.

Ovviamente, queste, sono notizie che hanno preoccupato l’intero ambiente rossonero. Ma oggi, per la Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex Milan Leonardo. Il DS del PSG ha smentito le diverse voci di mercato riguardanti Theo e Kessie.

Leonardo: “Nessun contatto per Theo e Kessie”

L’ex giocatore e dirigente del Milan, Leonardo è stato intervistato dalla rosea. Le sue parole sono state pubblicate nell’edizione odierna del quotidiano sportivo. L’attuale DS del Paris Saint Germain si è espresso su diverse tematiche, e tra queste anche i presunti interessi per Theo Hernandez e Franck Kessie.

Leonardo ha parlato chiaro. Non c’è, e non c’è stato alcun contatto con i due rossoneri per provare a portarli tra le fila dei parigini: “Non abbiamo contattato nessun giocatore, non c’è nulla con Kessié o Theo Hernandez. Penso che ci siano troppe critiche contro il Psg”

Saranno sincere le dichiarazioni del dirigente? Soltanto qualche giorno fa è arrivata voce che l’agente di Franck, George Atangana avesse già inoltrato la richiesta economica per far arrivare l’ivoriano a Parigi. Un quinquennale a 10 milioni di euro più 2 di bonus a stagione. Difficile sapere come stanno realmente le cose, ma nei prossimi mesi la situazione apparirà certamente più chiara.