Milan, in arrivo un altro rinnovo! Trattativa avanzata, i dettagli

Il Milan vuole accelerare per un altro rinnovo dopo quello di Saelemaekers e Kjaer: trattativa già avanzata

Dopo i prolungamenti contrattuali di Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer, il club rossonero è concentrato su altri rinnovi. Paolo Maldini e Frederic Massara sono in trattativa con gli agenti per arrivare presto ad altre firme importanti.

Tra i calciatori che il Milan vuole blindare c’è Theo Hernandez. Il suo contratto scade a giugno 2024 e l’obiettivo è quello di prolungarlo fino al 2026. L’ex Real Madrid, costato circa 21 milioni di euro nell’estate 2019, ha più che raddoppiato il suo valore di mercato e la dirigenza deve premiarlo con un aumento di stipendio.

Leggi anche:

News Milan, si tratta il rinnovo di Theo Hernandez

I colleghi di calciomercato.com spiegano che la trattativa è a buon punto e si respira grande ottimismo tra le parti. Theo Hernandez ora percepisce un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione, la prima offerta del Milan si aggira sui 3 milioni più bonus. Ma servirà un ulteriore sforzo, arrivando a circa 4 milioni più bonus.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per cercare di arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. Maldini e Massara contano di chiudere l’accordo prima della fine del 2021, così da mettersi al riparo dagli eventuali assalti di big straniere. Non è un segreto che Paris Saint Germain e Manchester City abbiano messo gli occhi su Theo Hernandez.

Blindandolo con un nuovo contratto, il Milan eviterebbe la tentazione di andarsene nel caso in cui gli dovessero arrivare offerte estere. La dirigenza e l’agente Manuel Garcia Quilon sono al lavoro per concludere l’intesa sulle cifre.