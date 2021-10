Julian Alvarez, non solo Milan: si inserisce un altro club italiano

Il Milan ha messo gli occhi su Julian Alvarez: ma anche un’altra squadra della Serie A ci pensa.

In Argentina brilla la stella di Julian Alvarez. L’attaccante del River Plate sta facendo faville in questo 2021. 15 gol e 13 assist messi assieme nelle 38 partite giocate quest’anno. Numeri importanti che stanno attirando tante squadre europee.

Anche il Milan sta seguendo con grande interesse il talento argentino classe 2000. Degli osservatori si sono recati in Sudamerica proprio per poterlo valutare da vicino. Le relazioni stilate sul giocatore sono molto positive. Adesso bisognerà vedere se il club rossonero deciderà di farsi avanti concretamente per acquistarlo.

Calciomercato Milan, anche Fiorentina e Inter su Julian Alvarez

Dall’Argentina è giunta notizia della volontà del Milan di bloccare Julian Alvarez per giugno 2022. Da ricordare che l’attaccante del River Plate ha un contratto in scadenza nel dicembre del prossimo anno, dunque rappresenta una ghiotta occasione di calciomercato. C’è una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma probabilmente potrà partire per un prezzo inferiore (18-20 milioni).

Ovviamente non c’è solamente il Milan sulle tracce di Alvarez. Diverse società straniere stanno pensando al suo ingaggio. Per quanto riguarda la Serie A, è trapelato l’interesse dell’Inter, ma c’è pure un’altra squadra che sta pensando seriamente al talento argentino: la Fiorentina.

Il club toscano venderà Dusan Vlahovic, forse già a gennaio 2022 se arriverà l’offerta giusta, e dunque avrà a disposizione un buon budget da investire per un sostituto. Alvarez è un profilo che piace molto alla dirigenza della Fiorentina. Il Milan è certamente una destinazione più gradita, essendo una squadra che lotta ai vertici del campionato, però attenzione anche ai viola.