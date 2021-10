Calciomercato Milan, un figlio d’arte per l’attacco | Occasione low cost

Il Milan valuta delle occasioni low cost per l’attacco: spunta un figlio d’arte.

Possibile che Paolo Maldini e Frederic Massara regalino a Stefano Pioli un paio di rinforzi nel calciomercato di gennaio 2022. Un innesto potrebbe arrivare in attacco, soprattutto nel caso in cui Pietro Pellegri non dovesse convincere da qui a fine anno.

Inoltre, il Milan dovrà valutare le condizioni fisiche di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Soprattutto il centravanti svedese è parecchio soggetto a infortuni e dunque va gestito. La società rossonera dovrà anche decidere se confermarlo a fine stagione oppure puntare su una nuova prima punta.

Mercato Milan, interessa Jordan Larsson

Secondo quanto rivelato in Svezia da Sportbladet, il Milan avrebbe messo gli occhi su Jordan Larsson. Il 24enne svedese milita nello Spartak Mosca e ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Il club russo vorrebbe estenderlo di 2-3 anni, ma l’accordo è lontano e c’è la concreta possibilità che si concretizzi la cessione. Il trasferimento a gennaio è possibile per meno di 10 milioni di euro.

Il figlio del leggendario attaccante svedese Henrik non sta brillando in questa stagione: un solo gol segnato in 14 presenze totalizzate. Oltre al Milan, ci sono anche altre squadre della Serie A interessate: Fiorentina e Napoli. Sulle tracce di Larsson anche West Ham e Wolfsburg.

L’attaccante classe 1994 aveva fatto bene nella scorsa stagione (15 gol e 5 assist in 30 partite), adesso ha voglia di mettersi alla prova in un campionato più importante della Premier Liga. È arrivato in Russia nel 2019, quando lo Spartak Mosca decise di investire 4 milioni per acquistarlo dal Norrkoping. In totale ha messo insieme 26 reti e 9 assist in 74 match disputati. È nel giro della nazionale maggiore svedese (7 presenze e un gol).