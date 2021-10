LIVE – Roma-Milan, la conferenza stampa di Pioli

Alla vigilia di Roma-Milan, Stefano Pioli parla in conferenza stampa per presentare l’importante gara. Segui con noi LIVE le dichiarazioni del mister rossonero

Archiviata la faticosa vittoria contro il Torino di Juric, il Milan di Stefano Pioli è già pronto ad affrontare il big match di domani sera contro la Roma. Ci sarà lo Stadio Olimpico a far da cornice ad una gara importantissima per le sorti dell’alta classifica.

I rossoneri dovranno tentare il tutto per tutto per conquistare i tre punti e mantenersi capolisti di Serie A. Certamente, non sarà un’impresa semplice, dato che a far da rivale ci sarà una squadra molto competitiva sia dal punto di vista della rosa che del gioco.

Attualmente, Milan e Roma sono divise da 9 punti, ma sarebbe molto importante per la squadra di Pioli allungare ancor di più per evitare minacce nel futuro prossimo. I rossoneri, fortunatamente, hanno recuperato pedine fondamentali per la gara di domani sera contro i giallorossi.

Rientrati completamente Brahim Diaz e Theo Hernandez, dovrebbero partire da titolari e dare quella scossa alle manovre offensive che è molto mancata nelle ultime gare. Ci saprà dire di più Stefano Pioli. Il tecnico rossonero parlerà in conferenza stampa alle ore 14.00 per presentare a tutto tondo il big match contro la Roma.

Segui con noi LIVE le dichiarazioni del mister.

Pioli, la conferenza stampa pre Roma-Milan

– In aggiornamento-